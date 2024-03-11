«Еще будем стоять с украинцами плечом к плечу» – Сладков

Максим Столяров.  
11.03.2024 15:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Украина


Россия не должна применять против Украины ядерное оружие, потому что после победы ВС РФ ещё придётся договариваться и сотрудничать с населением этих территорий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна применять против Украины ядерное оружие, потому что после победы ВС РФ...

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«Спустя два часа после нашей победы, а она обязательно будет, мы будем сидеть за одним столом с украинцами и обсуждать то, что было совсем недавно. И мы должны по-честному смотреть друг другу в глаза.

Нас обвиняют в том, что мы, имея ядерное оружие, смеем воевать с Украиной, но Путин делает всё по-честному. Это даётся нам тяжело», – сказал Сладков.

«Конечно, мы можем превратить все эти города в дым и пепел. В два аккорда на пульте. И  до свидания. Но мы этого не делаем, потому что нам ещё жить вместе. Нам ещё предстоят большие испытания, которые нам проходить вместе с украинцами плечом к плечу», – подытожил военкор.

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