Еще десять стран готовы отозвать признание Косово

03.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Сразу несколько государств Африки и Ближнего Востока могут в ближайшее время пересмотреть свои прежние решения о признании Косово.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание сообщает, что десяток стран готовы отозвать свои решения о признании Косово, если Приштина начнет снова добиваться признания от стран, которые не сделали этого, в том числе и при помощи своих американских и турецких партнеров. Упоминается, что эти государства далее очень крепкие гарантии Белграду на сей счет. И хотя источник «Политики» не сообщает, о каких странах идет речь, в первую очередь из-за давления, которому они могут подвергнуться со стороны США, делается предположение, что речь идет о государствах Африки и Азии.

При этом у Косово серьезные проблемы с внешней политикой, по той причине, что придя к власти во второй раз «премьер-министр» Альбин Курти устроил чистку и без того небольшого дипломатического аппарата. В частности, после увольнения «послов» в Австралии и Сенегале дипломатия Приштины больше не покрывает Тихий океан и Африку. Аналитик косово-албанской организации «Демократия плюс» Эмир Абраши, комментируя ситуацию в своем твиттере, отмечает, что скандалы в правительстве Курти происходят еженедельно. Он говорит, что было допущено много ошибок, и считает самые большие из них связаны с увольнением послов.

«Это правительство концентрируется исключительно на европейском континенте и США», – отметил Абраши.

При этом «Политика» указывает, что даже албанские СМИ сообщают о том, что еще десять стран готовы отозвать признание независимости отторгнутого сепаратистами края.