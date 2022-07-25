Еще двое – поляк и канадец: иностранные наемники на Украине дохнут как мухи

25.07.2022  09:27 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Происшествия, Украина
Новости Украины

В боях на Украине погиб канадский наемник.

Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на власти Канады.

В боях на Украине погиб канадский наемник. Об этом сообщает  Reuters со ссылкой на...

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«Отдел глобальных дел Канады знает о смерти канадца в Украине. Представители консульства поддерживают связь с семьей и оказывают консульскую помощь», – отметил в комментарии агентству представитель МИД Канады.

По его словам, дальнейшие подробности не будут разглашаться по соображениям конфиденциальности.

24 июля стало известно о гибели в боях на Донбассе польского наемника и бойца ММА Томаша Валентека. Он был бойцом MMA.

Как сообщает «Польское радио», гражданин Польши Томаш Валентек воевал в Интернациональном легионе. Информацию о гибели добровольца власти Польши пока не подтвердили, но организация MMA Polska вчера объявила о его смерти.

«С большой печалью мы восприняли информацию о гибели Томаша, который как польский доброволец воевал в Интернациональном легионе обороны Украины и там погиб», – говорится в сообщении.

23 июля на Донбассе были ликвидированы двое американских наемников, воевавих за ВСУ.

«Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донецкой области в Украине. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь», –  сообщил представитель Госдепартамента США телеканалу ABC News.

Речь идет о гражданах США Стивене Забельски и Вилли Джозефе Канселе.

Еще двое граждан США, один – Канады и один – Швеции погибли 18 июля во время российской танковой атаки в районе села Григорьевка Донецкой области.

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