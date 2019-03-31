Еще есть шанс, что Порошенко не проходит во второй тур

31.03.2019Максим Карпенко

За два часа до окончания первого тура президентских выборов на Украине лидером экзит-поллов остается комик Владимир Зеленский. За него проголосовали, по разным данным, от 28 до 33% избирателей.

Второе место с показателями в 16-20% занимает действующий президент Петр Порошенко, а экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко может рассчитывать на 13-15%.

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Такие данные в своем блоге опубликовал украинский журналист Игорь Гужва, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Гужвы, Тимошенко и бывший вице-премьер Украины Юрий Бойко, по разным данным, буквально «дышат» друг другу в спины, конкурируя за третье место. Гужва публикует данные, завуалировав имена кандидатов.

«Обращаю еще раз внимание на малую разницу между вторым и третьем/четвертым местом. Еще есть полтора часа, чтоб не пустить Ликер во второй тур!!! В целом все опросы в таких пределах:«Зеленый человечек» (Владимир Зеленский») – 28-33, Ликер «Шоколадный Заяц» (Петр Порошенко) – 16-20, «Коктейль Ю» (Юлия Тимошенко) – 13-15, «Бойкий» (Юрий Бойко) – 10-14. «Тот кому никто не пишет» (Анатолий Гриценко) – 6-7. Коктейль «Смех чекиста» (Игорь Смешко) – 5-7. У самогона «Скотыняка» (Олег Ляшко) и самогона «Вилка Рината» (Александр Вилкул) у всех даные примерно одинаковы. У первого – 4-5,5, у второго – 4-4,5», – пишет Гужва.

Свои данные у себя в блоге публикует журналист Мустафа Найем. По его словам, это – версия предвыборного штаба Петра Порошенко, а потому разрыв между первым и вторым местами минимальный.«ЗЕбровка» (Зеленский 24,74%, «Шоколадный ликер» (Порошенко) – 22,93%, Водка русская «Бойкая» (Бойко) – 10,18% «Вдова Клико» (Тимошенко) – 10,14%, Коньяк «Черный полковник» (Гриценко) – 4,97%, Пиво «Смешное» (Смешко) – 4,60%», – пишет Найем.