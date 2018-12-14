14.12.2018, Красноперекопск, Галина Шершнева
 
Крым, Украина, Экология, Экономика
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Еще на одном заводе Фирташа в Крыму случилась авария

На «Крымском содовом заводе» произошло возгорание на подстанции 220 кВ, в результате которого на предприятии отключено электричество.

Об этом говорится в справке-докладе Ситуационно-аналитического центра (СИЦ) Минэнерго России, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«14 декабря в 12.45 на подстанции 220 кВ «Сода» ПАО «Крымский содовый завод» произошло возгорание маслонаполненного ввода 220 кВ фазы «В» трансформатора Т-2. Без электроснабжения осталась производственная нагрузка ПАО «Крымский содовый завод» – 23 МВт. Последствий для бытовых потребителей нет. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – говорится в докладе.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», то 24 августа произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида на заводе «Крымский титан» в Армянске. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя. Позже выяснилось, что из-за перекрытия Украиной подачи воды из Днепра в Крым отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу.

«Крымский содовый» и «Крымский титан» принадлежат украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

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