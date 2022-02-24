Еще не начали бить, а уже испугались. В Косово перепахивают дороги и роют рвы
На севере Косово, граничащем с Сербией, так называемая «косовская полиция» начала перекрывать лесные дороги и выкапывать глубокие рвы «в целях борьбы с контрабандой».
Подобная активность сепаратистов «чудесным образом» совпала с началом российской операции на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В районе северных сербских анклавов Подуево, Лепосавич, Зубин-Поток – в направлении центральной Сербии, а также Витине и Гнилана – в направлении Северной Македонии, так называемая «косовская полиция» проводит операцию, согласно официальной формулировке, по «предотвращению и пресечению контрабанды и других преступных явлений».
«Полиция со своими соответствующими подразделениями, участвующими в этой полицейской операции, приняла необходимые превентивные меры для предотвращения путей, которые подозреваемые в преступлениях использовали в приграничных районах, соединяющих Косово с Сербией и Северной Македонией для совершения преступной и контрабандной деятельности»,- говорится в релизе «полиции Косово».
Боевики незаконных полувооруженных формирований перекрыли дороги в лесах глубокими рвами .
Однако ряд экспертов полагает, что подобная деятельность косовских сепаратистов связана с параноидальным опасением режима в Приштине, что по примеру России Сербия начнет аналогичную операцию в Косово.
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