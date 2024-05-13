«Еще ничего не начиналось»: полковник СБУ о наступлении на Харьковщину

Анатолий Лапин.  
13.05.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Харьков


Российская армия по большому счету еще и не начинала наступление в Харьковской области. Пока что идет разведка боем и попытка закрепиться на перспективных направлениях. Основные же силы могут быть брошены в бой после 20-го мая.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия по большому счету еще и не начинала наступление в Харьковской области. Пока...

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«Еще ничего не началось. Это идет разведка боем, выходят передовые подразделения для того, чтобы занять плацдарм, а после того начнется вход основных сил. Это все начало, а основные силы, по моим предположениям, будут где-то в третьей декаде, в конце второй декады – начале третьей. Сейчас идет только разведка боем, они проводят группами, берут плацдарм, и передовые силы пытаются закрепиться в населенных пунктах.

Будет, по всей видимости, три удара. Это Волчанск, Белый Колодец и Великий Бурулук, это на восток Украины. Второй удар, вспомогательный, это Липцы. А третий удар, по всей видимости, будет западнее – Писаревка, будет даже Сумская область, это будет отвлекающий, вот это будет после 20-го», – заявил Стариков.

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