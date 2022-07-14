Еще один американский наемник попал в русский плен на Украине

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Новости Украины

Еще один гражданин США попал в российский плен на Украине. Им стал 35-летний Суэди Мурекези.

Об этом, со ссылкой на брата наемника Селе Мурекези сообщает британское издание The Guardian, по данным которого наемник был арестован в Херсоне.

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«Мы все очень беспокоимся за его состояние. Очевидно, что он в опасности», – сказал он.

После месяца отсутствия известий, к Селе ранним утром 7 июля позвонил брат и сообщил, что находится в заключении в Донецке.

Мурекези также сказал, что находится в той же тюрьме, что и Александр Дрюке и Энди Хуинь, двое американцев, захваченные в плен в прошлом месяце.

При этом друзья и семья Мурекези говорят, что он якобы не участвовал ни в каких боевых действиях на Украине и переехал в страну около четырех лет назад, а в 2020 году поселился в Херсоне.

По телефону Мурекези сказал своему брату, что его обвинили в участии в пробандеровских протестах — обвинение, которое его брат и двое близких друзей в Херсоне отвергли. «Они используют его как пешку в своих пропагандистских целях», – уверяет Селе Мурекези.

Представитель Госдепартамента США заявил, что «знает о сообщениях» о задержании Мурекези, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на «соображения конфиденциальности». Семья Мурекези заявила, что они ежедневно контактируют с Государственным департаментом по его ситуации.

Мурекези родился в Руанде в 1985 году, но бежал из страны со своей семьей после геноцида 1994 года, эмигрировав в Миннесоту. Он начал посещать Украину в 2017 году и устроился там на постоянной основе в 2020 году.

Друзья Мурекези в Херсоне впервые заметили его исчезновение 8 июня, когда увидели, что рядом с его квартирой больше нет машины.

Ранее двое американских наемников, Александр Дрюке и Энди Хуинь, которые воевали с Россией на стороне киевского режима к северу от Харькова, в июне попали в плен к россиянам.