Еще один боевик «батальона Ислямова» отправился за решетку

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Новости Украины

Белогорский райсуд приговорил к 6 годам лишения свободы Рустема Османова за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана».

Боевика задержали в апреле этого года при попытке въехать в Крым через пункт пропуска «Армянск», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным следствия, в 2016 году Османов добровольно вступил в состав батальона, занимался материальным и продовольственным обеспечением деятельности боевиков, а также участвовал в его вооруженной охране. Османов был объявлен в международный и федеральный розыск.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ – участие в незаконном вооруженном формировании.

Батальон имени Номана Челебиджихана был создан бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.

За Перекопом Ислямов сколотил банду вооруженных аскеров, которые препятствовали проезду грузовиков с плодоовощной продукцией в Крым, а в ноябре 2015 года подорвали электроопоры ЛЭП, по которым на полуостров поступала электроэнергия.

В декабре 2020 года Верховный суд Крыма признал Ислямова виновным в энергоблокаде и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы. Все имущество беглого бизнесмена в Крыму и Москве конфисковано.