Еще один чиновник Порошенко ушел в отставку

16.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев подал в отставку в четверг, 16 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

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Отметим, что Елисеев занимался внешней политикой. На должность он был назначен в июле 2015 года. С 2010-го он занимал должность посла Украины при ЕС.

На данный момент замглавы не рассказал, по какой причине решил покинуть пост.

По предварительной информации, заявление Елисеева еще не подписали. Однако, предполагается, что документ подпишет действующий президент Украины Петр Порошенко. На понедельник, 20 мая, назначена инаугурация новоизьранного президента Владимира Зеленского.