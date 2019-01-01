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01.01.2019, Николаев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Скандал, Украина
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Еще один громкий скандал с украинскими военными в Николаевской области

Украинские СМИ предпочитают замалчивать факты рейдерских захватов и передела имущества, в котором оказалась задействована армия после введения Петром Порошенко военного положения в конце минувшего года.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, обращая внимание на ситуацию в городе Очаков Николаевской области, где в декабре военнослужащие совершили захват эколого-образовательного центра регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса».

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Помещение  относилось к дирекции ландшафтного парка последние 18 лет. Там был оборудован небольшой археологический музей, куда приходили на занятия школьники, а студенты проходили практику.

Однако помещение было захвачено вооруженными солдатами в бронежилетах, прятавшими свои лица под масками-балаклавами.

Выломав замки, они погрузили в машину и вывезли все имущество парка, бухгалтерские документы, архивы, научные экспонаты. Командир заявил, что у него имеются документы на аренду здания с начала декабря.

«Украинские СМИ постоянно обвиняют меня в том, что я якобы пытаюсь дискредитировать ВСУ.  По мнению СМИ Украины, ВСУ не может мародёрничать в местах дислокации, не могут пьянствовать, воровать и конфликтовать с местным населением. Не могут обстреливать свои же города на Донбассе. В Херсонской области не могут грабить и насиловать местное население. Они же «Воины Света», они же «защитники». Но… Есть одно Но.  Правду нельзя скрыть!

Все чаще в социальных сетях появляются материалы про то, кто, на самом деле, служит в ВСУ.

Только за последние полгода в Херсонской области произошло несколько убийств с участием дислоцированных в области солдат ВСУ. Одно изнасилование, больше ста заявлений от местных жителей о воровстве и грабеже. И не только я об этом пишу, это пишут местные жители. Так кто на самом деле врет?

В декабре уходящего года, в период военного положения в Очакове войны ВСУ захватили и разграбили эколого-образовательный центр «Кинбурнская коса».  И об этом опять же пишут местные жители. Но почему то молчат Украинские СМИ.  Так на чьей стороне правда?» – комментирует Журавко.

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