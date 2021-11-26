Еще один итог встречи Вучича и Путина: Сербия получит российские противотанковые системы «Корнет»

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До конца текущего года Россия поставит в Сербию противотанковые комплексы «Корнет».

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что речь шла также о военно-техническом сотрудничестве.

«Напомним, что до конца года Сербия получит первую часть техники, и это будет не стратегическая техника, а тактическая противотанковая ракета «Корнет», – сказал президент Сербии. – Эти ракеты работают против бронетехники, и очень важны для нашей армии».

При этом, по словам Вучича, «Корнет» – это мощная, но недорогая по стоимости ракета, уничтожающая танки стоимостью от трех до шести миллионов долларов.

«Так называемый «убийца танков» имеет отличное соотношение цены и эффективности, а военнослужащие Сербии более чем способны обращаться с подобным оружием», – заключает «Политика».