Еще один итог встречи Вучича и Путина: Сербия получит российские противотанковые системы «Корнет»

26.11.2021  20:20 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сербия


До конца текущего года Россия поставит в Сербию противотанковые комплексы «Корнет».

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До конца текущего года Россия поставит в Сербию противотанковые комплексы «Корнет». Об этом сообщает...

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Президент Сербии Александр Вучич после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что речь шла также о военно-техническом сотрудничестве.

«Напомним, что до конца года Сербия получит первую часть техники, и это будет не стратегическая техника, а тактическая противотанковая ракета «Корнет», – сказал президент Сербии. –  Эти ракеты работают против бронетехники, и очень важны для нашей армии».

При этом, по словам Вучича, «Корнет» – это мощная, но недорогая по стоимости ракета, уничтожающая танки стоимостью от трех до шести миллионов долларов.

«Так называемый «убийца танков» имеет отличное соотношение цены и эффективности, а военнослужащие Сербии более чем способны обращаться с подобным оружием», – заключает «Политика».

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