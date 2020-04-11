11.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Вандализм, Молдова, Происшествия
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Еще один памятник героям Великой Отечественной разрушен накануне Дня Победы




Вандалы разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева. В народе это место называют «кладбищем парашютистов».

Об этом сообщает посольство РФ в Молдове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломаты выражают озабоченность в связи с «непрекращающимися в Республике Молдова актами вандализма в отношении памятников героям Великой Отечественной войны».

В посольстве напоминают, что ранее неизвестные вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Георгию Черниенко на мемориале «Вечность» и надругались над постаментом легендарному танку Т-34 в селе Леушены.

Посольство обратилось в Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова и мэрию Кишинева с просьбой о расследовании актов вандализма, наказании виновных и восстановлении разрушенного памятника.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», в ноябре 2019 года вандалы разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района  Молдовы. Там в 1941 году были похоронены советские солдаты.

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