Еще один политик из Крыма попался на «развод» мошенников. Как это связано с выборами

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Еще один крымский политик попался на уловку мошенников и перевел деньги на «безопасный счет». На этот раз 5 миллионов рублей уплыли с банковского счета экс-нардепа Украины и члена партии «Патриоты России» Валентины Лютиковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предварительно, Валентине Лютиковой сначала позвонил фейковый спикер Константинов и сказал, что с ней свяжутся сотрудники ФСБ. Деньги под угрозой похищения, спасет их только безопасный счет. Дальше – звонок от «ФСБ», и затем по сценарию», – сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

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Спустя какое-то время женщина поняла, что деньги похитили, и написала заявление в полицию.

Накануне настоящий Константинов в своём телеграм-канале предупредил, что онлайн-мошенники рассылают фейковые голосовые сообщения от имени руководителей республики с просьбой собрать деньги и передать указанным лицам. Для этого взламываются аккаунты, создаются фейковые страницы и даже копируется голос.

«Не доверяйте никаким сообщениям, в том числе и голосовым. Перепроверяйте информацию только путём личного разговора с человеком, от которого вы получили сообщение. Преступники рассчитывают не только на то, чтобы обмануть, но и вызвать общественный резонанс, чувство беззащитности», – предупредил Константинов и попросил о подобных случаях незамедлительно сообщать в полицию.

Ранее в криминальную хронику попал первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, у которого с банковского счета увели 45 миллионов рублей. Он поверил звонкам лже-сотрудников Центробанка, которые убедили чиновника в попытках хищения его сбережений и переводе на нужды ВСУ. Дальше схема известная – перевести наличные на сберегательный счёт. Что Фикс и сделал.

Отметим, что 78-летний Фикс и 71-летняя Лютикова достаточно близки к спикеру Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Публичное распространение информации об их финансовых потерях, по всей вероятности, должно каким-либо образом отразиться на результатах избирательной кампании в Госсовет Крыма в сентябре этого года.