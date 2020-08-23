Еще один российский журналист рассказал о зверствах ОМОНа Лукашенко

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Корреспондент ТАСС в Минске Юрий Шамшур опубликовал сегодня пост в «фейсбуке», в котором рассказал, как был задержан силовиками во время оппозиционных протестов 11 августа.

Свой рассказ он предварил эпиграфом из стихотворения Евгения Евтушенко про фашистов. Правоохранителей журналист называет защитниками конституционного строя в кавычках и рассказывает, что его избили, несмотря на то, что у него на шее была аккредитация белорусского МИДа.

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«Не трогай прессу!» – кричит один из пяти приближающихся к журналисту силовиков. «Мне по..й! Сука, что ты здесь делаешь?» – кричат его сослуживцы, обрушивая шквал ударов дубинками по голове и остальным частям тела. В какой-то момент своими небольшими руками, в один момент увеличившимися в объеме в несколько раз, удается закрыть голову. Спустя несколько минут приходишь в сознание, когда тебя под руки ведут двое. Просишь обратить внимание на аккредитацию МИД, позвонить пресс-секретарю МВД. «Не дергайся, а то прострелим яйца!» – слышен хохот. Бравые «рабята» забрасывают в автозак, там принимает, «товарищ прапорщик», перебрасывая из одной руки в другую ружье. «Добро пожаловать на наш авиалайнер – смеется один из вояк. – Лысый, на колени! Лицом в пол!» – потребовал он, сняв очки и выключив телефон журналиста», – пишет Шамшур.

При перегрузке в другой автозак силовики разобрались в ситуации и отпустили корреспондента ТАСС.

Напомним, в первую ночь протестов был избит и задержан известный российский военкор Семен Пегов. Он был освобожден после вмешательства российских дипломатов. Стало известно, что военкор вместе со своими коллегами из РФ подвергался избиению, у него сотрясение мозга. Белорусские силовики избивали журналистов ногами по голове.