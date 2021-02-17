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17.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня
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Еще один шаг по пресечению Майдана предпринят в России


Совет Федерации принял изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность при проведении митингов.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», теперь за неповиновение требованию сотрудника правоохранительных органов в первый раз нарушителю грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном случае – от 10 до 20 тысяч. Кроме того, виновный может быть арестован на 15 суток и приговорен к 120 часам общественных работ.

Кроме того, изменения касаются и организаторов массовых мероприятий, в том числе по сбору и расходованию средств. По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, теперь вводятся ограничения на нецелевое использование средств и финансирование митингов из-за рубежа.

«Федеральный закон устанавливает ответственность за нарушение порядка сбора и расходование денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, а также нарушение запрета на финансирование публичного мероприятия из запрещенных источников. Также уточняется административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей», – заявила Рукавишникова.

Присутствовавший на заседании депутат Госдумы Дмитрий Вяткин подчеркнул, что принятый законопроект позволит избежать иностранного вмешательства в организацию митингов:

«В прошлом году мы приняли закон, который устанавливает меры по недопущению иностранного вмешательства в публичную политическую деятельность, в организацию публичных массовых мероприятий. Установлены определенные требования сбора и расходования денежных средств организаторами публичных мероприятий. Конечно же, эти нормы и правила должны быть подкреплены мерами ответственности за их неисполнение, что и предлагается сделать».

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