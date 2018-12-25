Еще один союзник отказался выполнять хотелки Украины

25.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Хоть Великобритания и выразила поддержку Украине, прислав в Одессу военный корабль-шпион, Лондон отказался от приглашения Киева отправить боевую единицу в порт Мариуполя через Керченский пролив.

Об этом рассказывается в сюжете, который подготовили журналисты «BBC Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Присутствие этого корабля в Одессе должна дать гарантию Украине, которая противостоит российской агрессии, но сама Британия не стремится противостоять с Россией, и «Эхо» не собирается проходить через Керченский пролив», – рассказал корреспондент BBC Джонатан Бил.

Британский корабль не поддался на украинские провокационные призывы, а из Одессы ушел в Румынию, отметил российский военный эксперт Иван Коновалов.

«…Уже давно сбежал в Румынию, чтобы не давать повода украинской стороне выпихивать его в сторону Керченского пролива, они просто быстро ушли. Британцы понимают, с кем имеют дело», – сказал Коновалов в эфире ток-шоу «Время покажет».

Напомним, что ранее Украина призывала страны НАТО ввести флот в Черное море для давления на Россию, США и Евросоюз – ввести санкции против портов РФ, а Турцию – перекрыть проливы для российских кораблей.