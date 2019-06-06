Еще один тест для Пашиняна: Выдать убийц бойца ГРУ!

06.06.2019, Москва, Александр Ростовцев

СМИ России и социальные сети уже несколько дней обсуждают громкое убийство бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Он погиб, попытавшись заступиться недалеко от дома за избиваемых группой мигрантов из южных республик. Впоследствии большинству участников драки с поножовщиной возле подмосковного бара в Путилково удалось скрыться в Армении.

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Будут ли выданы российскому правосудию мерзавцы, пытающиеся укрыться в стране, называющей себя союзницей России?

Шеф-редактор RT Маргарита Симоньян уже заявила: «Армения обязана выдать преступников России, как Россия выдала на суд Армении Пермякова, убийцу семью Аветисян из Гюмри».

Журналисты издания «Спутник Армения» решили направить запрос о беглецах в погранслубжу СНБ республики, чьи сотрудники работают на паспортном контроле в ереванском аэропорту Звартноц, но ответа до сих пор не получили.

Некоторый свет на перспективы выдачи преступников Арменией проливает октябрьское, 2016 года, интервью первого замначальника Полиции Армении Унана Погосяна изданию Panorama.am (не путать с известным российским источником фейк-ньюс!)

Отвечая на вопрос журналистов о ратификации подписанного в Москве 10 декабря 2010 года Договора (с оговоркой) государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц, Погосян сообщил: разыскиваемые другими странами граждане Армении не выдаются ни при каких обстоятельствах.

«Еще не было такого случая, чтобы мы выдали нашего гражданина, разыскиваемого на территории СНГ», – отметил Погосян.

Согласно представленным статистическим данным, в 2015 году в Армении были найдены 152 человека, которые находились в межгосударственном розыске, из которых были выданы лишь 10. А по состоянию на сегодняшний день найдены 128 человек, из которых были выданы трое.

Так что, Армения всё-таки делает исключения и выдаёт преступников другим государствам?

Выдаёт. Но только иностранцев, и только тем государствам, гражданами которых они являются. И, судя по всему, эта норма осталась неизменной и с приходом майданной власти.

Скорее всего, преступники знали это немаловажное обстоятельство, решив раствориться в родных горах. А дома, как известно, и стены помогают – ищи ветра в поле.

Тем более, что судебную систему Армении вскоре ожидают крутые перемены, связанные с наступлением «переходного периода», объявленного Пашиняном «вторым, самым важным этапом народной революции». Правоохранители и судебные органы республики с содроганием ждут наступления этого самого «переходного периода» без чётко определённых правил и срока действия.

Кстати, и сам Пашинян со своим окружением никак не прокомментировали резню в подмосковном Путилково, не выразив соболезнования семье погибшего и извинения избитым, что само по себе наводит на неприятные мысли.

Как бы там ни было, а проблему этнопреступности в России пора признать и дать ей соответствующую оценку. Согласно статистике, мигранты из Закавказья и Средней Азии дают +10% к внутреннему криминальному фону. Скучкованность мигрантов взвинчивает в них агрессию против любого чужака по принципу «собачьей стаи», заставляя атаковать толпой малочисленных противников, пуская в ход ножи вместо кулаков.

Безусловно, ГРУ – организация серьёзная, и убийство её сотрудника, пусть даже бывшего, да ещё и воевавшего в Сирии, не останется не отомщённым. Можно не сомневаться, что вне зависимости от того – выдаст или нет Армения беглых преступников – любителей тыкать в людей ножами настигнет заслуженная кара. И это можно только приветствовать!

Но, всё дело в том, что проблему этнопреступности следует выкорчевывать с корнями, поскольку на каждое преступление никакого ГРУ не хватит, да и не его это профиль – наказывать гопоту за поножовщину.

Людей уже не устраивают оправдания о сложности внедрения современных володь шараповых в шашлычные группировки. Соцсети уже бурно обсуждают тему «нулевой толерантности» к зарвавшимся гостям. Среди участников – авторитетный военный журналист и публицист Дмитрий Стешин.

Но! Это на Украине «правосеки» и прочая радикальная сволочь может узурпировать функции МВД. И узколобый Пашинян в Армении призывать блокировать здания судов по всей республике через Фейсбук своих «хунвейбинов». Ну и в какой помойке за пять лет оказалась Украина, и как мощно за год похорошела Армения при Пашиняне? Неужели России так уж необходим их «передовой опыт»?