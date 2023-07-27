Еще один турецкий сухогруз шел в Россию со следами взрывчатки для Украины

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В Ростов-на-Дону из Турции пыталось проследовать судно, на котором перевозили взрывчатку на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает ФСБ.

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«В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины. 26 июля т.г. в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки иностранного сухогруза «ВМО RIVER», следовавшего из порта Синоп (Турция) через Керченский пролив в порт Ростов-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуол и тротил. Установлено, что в июне и июле с.г. судно дважды заходило в украинский морской порт Рени (Одесская область). Принято решение о запрете прохода судна под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря РФ», – говорится в сообщении.

Это уже второй такого рода случай за последние дни. Политолог Сергей Марков подчеркивает, что оба судна использовались в рамках так называемой зерновой сделки.

«То есть, видимо, на этих судах перевозили оружие на Украину, маскируясь под зерновую сделку. Оба эти примера Путин сегодня и завтра будет использовать в диалоге с лидерами Африки, доказывая им, что Россия правомерно закрыла зерновую сделку, потому что не только Запад нарушал зерновую сделку, не пуская российское зерно на мировой рынок, но и гуманитарные коридоры для зерновой сделки использовались Украиной для доставки оружия и для терактов – именно для запуска водных дронов с взрывчаткой», – пишет Марков в своем паблике.

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что этими двумя случаями дело не ограничится.

«Уверен, что таких судов, задействовавшихся для перевозки военных грузов еще немало есть на Дунае и в Черном море», – полагает он.