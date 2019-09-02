Еще одна пощечина электорату Юго-Востока: никто из первых лиц ненавистного режима не сядет

02.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Суета и беготня экс-советника Януковича Андрея Портнова – ничего не значит и, тем более, не решает.

Действия правительства Владимира Зеленского наглядно дают понять, что, несмотря на все предвыборные обещания, украинцы увидят полнейшую безнаказанность предыдущей власти.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил киевский политолог Дмитрий Корнийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какая разница, ну, заработает Конституционный суд, а что он будет рассматривать? Мы, что, видели хоть одно уголовное дело против чиновников, которое можно передавать в этот антикоррупционный суд? Что мы видим: мы наблюдаем банальную картину, как новая власть заметает следы и прикрывает старую. Зеленскому передавали власть под условие гарантий безопасности для Порошенко и всей его команды.

Сначала затягивали любые расследования до того, как Порошенко зайдёт в парламент, а сейчас уже три месяца прошло, и если смотреть на запрос общественности, так люди уже и не хотят наказания Порошенко и его команды», – заявил политолог.

«Сегодня, когда Зеленский встречался с силовиками на заседании Кабмина, он говорил, ну вы там отчитайтесь передо мной, что у нас там по коррупции в агропромышленном комплексе, а что с коррупцией в «Укроборонпроме» слышно – то есть, нигде не звучат ни фамилии Порошенко, ни его ближайшего окружения, ни Кононенко, ни Свинарчука. Нигде не всплывает фамилия Гройсмана.

Мы видим, что Аваков вообще остался главой МВД, что говорит о том, что «Народный фронт» и всю эту компанию, которая так же была замешана в коррупционных скандалах в «Укроборонпроме» по линии Пашинского или тех, кто был во времена Яценюка замешаны в коррупционных скандалах, тоже их никто не будет трогать. Поэтому от того, что у нас запускается высший антикоррупционный суд, ничего не меняется, потому что нету тех людей, которых можно трогать», – добавил Корнийчук.

Эксперт подчеркнул, что в Высший антикоррупционный суд будут отправлять лишь «пешек».

«Глобальная проблема заключается в том, что мы увидим полнейшую безнаказанность предыдущей власти, и это мы уже наблюдаем», – подытожил Дмитрий Корнийчук.