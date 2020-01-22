Еще одна позорная для Украины новость пришла из Давоса
Фонд американского финансового спекулянта Джорджа Сороса все предыдущие годы содержал сотрудников правоохранительных органов Украины, которые имитировали расследование загадочных убийств на Майдане.
Такие данные озвучил Андрей Портнов, экс-руководитель юридического блока администрации Виктора Януковича, ссылаясь на переговоры, проведенные на экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В результате встреч в Давосе узнал, что Фонд Вiдродження все последние годы официально доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим Майдан. Иными словами, расследование убийств на Майдане целенаправленно финансировалось иностранным фондом и происходило с конкретным техническим заданием за деньги», – сообщил Портнов в своем блоге.
Он призвал после смены генпрокурора «следственным путём установить всех причастных к получению незаконного финансирования и поставленных перед ними заданиями и целями».
«Надо наводить порядок во всех сферах, где за иностранные деньги проводили раскол украинского общества и мифологизацию преступников», – призвал Портнов.
Напомним, что после победы Владимира Зеленского на выборах президента целый ряд высших должностей Украины достался так называемым «соросятам» – воспитанникам различных грантовых программ американского финансового спекулянта. Часть из них является яркими представителями режима Петра Порошенко – несмотря на формальную смену власти, они были трудоустроены уже при Зеленском.
В их задачу входит распродажа наиболее ценных активов, оставшихся на Украине, в ходе приватизации и открытия рынка земли.
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