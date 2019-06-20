Еще одна страна Европы поматросила Украину

20.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Словакия больше не верит Украине и хочет присоединиться к проекту газопровода «Турецкий поток». Это позволит Словакии отказаться от транзита газа через Украину, заявил в эфире телеканала 112 политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, об этом свидетельствуют недавние контакты словацкой и болгарской властей с российским руководством.

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«На Петербургский форум приезжал премьер Словакии и президент Болгарии. И уже Словакия хочет подключиться к «Турецкому потоку», туда чтобы он шел. Если это так, то нам уже не верят. Словацкий газ, он же идет через Украину. А раз он там был, то они ездили туда и договаривались», – заявил Карасев.

Напомним, что новый украинский президент Владимир Зеленский сделал несколько заявлений с призывом к Западу сорвать строительство газопровода «Северный поток-2» в обход Украины.

«Обратите внимание, позиция Зеленского полностью совпадает с позицией Госдепа и прямо противоречит позиции и народа Украины, и позиции европейских лидеров», – отмечал российский политолог Сергей Марков.

«Это очень важная позиция: быть в газовом вопросе на стороне ведущих экономик в ЕС и их партнёров в России, гарантирующих стабильные поставки топлива по приемлемой цене, либо же быть на стороне американских клиентов в Европе, помогающих Вашингтону продавить переориентацию Европы на сжиженный американский газ. И отношение к этому вопросу команды Зеленского даже более показательно, чем разочаровавший многих отказ от прямых переговоров с сепаратистами», – в свою очередь говорит экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.