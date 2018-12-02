Еще одно логово НАТОвцев появится у границ России

02.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Командование НАТО рассматривает вопрос о переброске на Украину новых подразделений альянса, которые будут размещены под легендой «миротворцев». Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Разведкой ДНР установлено прибытие 30 ноября в Генеральный штаб Украины инспекционной комиссии ВС США.

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«Официальной целью работы иностранцев является оценка военно-политической обстановки в центральном, восточном и юго-восточном регионах страны.

Однако, на самом деле, комиссия прорабатывает вопрос о размещении ограниченного контингента вооруженных сил НАТО, которые будут выдаваться за миротворцев.

Фактически, это будет вмешательство представителей НАТО во внутренние дела Украины и использование ее ресурсов для достижения своих политических целей», – заявил Даниил Безсонов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее военные аналитики предупреждали, что Украина после Евромайдана уже превращена зону действия Североатлантического альянса.

Инструкторы НАТО на полигоне во Львовской области уже несколько лет натаскивают украинских военных, которых впоследствии отправляют в Донбасс на подавление русского восстания.

Кроме того, страны НАТО регулярно, несколько раз в год, проводят масштабные учения на территории Украины.

ВМС США строят командный пункт в Очакове Одесской области.