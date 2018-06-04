04.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Еще одно обещание Порошенко навернулось медным тазом

Украинский эксперт энергетического рынка Валентин Землянский развенчал заявление Петра Порошенко о том, что Киев сможет закупать вместо российского газа сжиженное топливо из Катара.

Покупать сжиженный газ из Катара экономически невыгодно. К тому же, доставка голубого топлива на Украину невозможна, пояснил Землянский.

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«Во-первых, это невыгодно экономически, потому что дороже. В любом случае, сжиженный газ будет дороже. Во-вторых, его нет. Ресурса на сегодняшний день, если мы возьмем до конца текущего года, если мы вдруг захотим законтрактовать танкер катарского газа, чтобы доставить его в терминал Свиноуйсьце в Польше, вот его просто нет физически. Все объемы законтрактованы», – сообщил эксперт.

«Один танкер может привезти порядка 400 миллионов кубических метров. Дороже будет на 30%. То есть, он (сжиженный газ – ред.) будет стоить уже, заходя непосредственно на территорию Украины, сейчас европейский газ стоит порядка 400 долларов, соответственно его цена на границе с Украиной будет порядка 500 долларов», – сказал Землянский.

Он также напомнил, что Украина по решению Стокгольмского суда должна в 2018 году закупить 5 миллиардов кубов газа у России.