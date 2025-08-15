«Еще пара таких ультиматумов, и России не придется воевать»: Литва недовольна угрозами Трампа
Озвучиваемые Дональдом Трампом ультиматумы в адрес России не приводят ни к каким результатам.
На это в эфире украинского «Радио НВ» пожаловался экс-глава МИД Литвы, посол в Швеции Линас Линкявичус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Очень трудно иногда как-то увидеть какую-то логику, последовательность… Все ожидали санкции по поводу России и потом вместо санкций получили саммит так неожиданно… Ещё пара таких ультиматумов и вообще России не надо будет воевать», – негодует Линкявичюс.
Недоволен он и публикациями в западной прессе, где предусматривается передача РФ определенных территорий, которые Киев считает своими.
Литовец считает, что отношение Трампа к украинскому конфликту не изменилось
«Прекращение стрельбы, чтобы можно было бы начать эти какие-то проекты бизнеса с Россией и таким образом создать более предсказуемую ситуацию», – сказал Линкявичюс.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: