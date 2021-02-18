Еще пять стран готовы отозвать признание Косово

18.02.2021, Белград, Алексей Топоров

В ответ на попытки Косово, нарушив Вашингтонские соглашения, стать членом Конференции международных судов, Сербия пригрозила снять мораторий по отзыву признаний независимости края.

Об этом сообщили «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации, полученной журналистами издания от источника в правительстве Сербии, у Белграда есть твердые гарантии от пяти стран по поводу того, что они готовы отозвать решение о признании Косово. Поэтому, если Приштина нарушит Вашингтонское соглашение, согласно которому Косово должно воздерживаться от подачи заявления о приеме в международные организации, Белград попросит эти страны активировать процесс отзыва признания.

Ранее президент Сербии Александр Вучич оценил тот факт, что Албания хочет протолкнуть Косово в Конференцию международных судов. По мнению сербского лидера, такое желание является неуважением к Вашингтонскому соглашению.

Решение о признании объявленной в одностороннем порядке независимости Косово пока отозвали 18 стран. Однако по условиям Вашингтонского соглашения, подписанного при посредничестве администрации экс-президента США Дональда Трампа, Сербия на год свернула кампанию по отзыву признаний.