«Еще выкинет несколько фортелей»: Клинцевич призвал не списывать Зеленского со счетов

Олег Кравцов.  
07.11.2023 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский готовит грандиозную пиар-акцию, которая привлечет внимание к его стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит грандиозную пиар-акцию, которая привлечет внимание к его стране. Об...

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Он обратил внимание, что обещания Запада победить Россию на поле боя не состоялись.

«Не только Зеленский, но и американцы в какой-то степени, можно сказать, сели в лужу. Они широко анонсировали сценарий, как русские побегут, но этого не случилось. Сейчас им нужно как-то оправдаться и думать, что делать дальше», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

В связи с этим, продолжает он, у многих назревает логичный вопрос: не сливают ли американцы Зеленского под какого-то нового руководителя и под какие-то переговорные процессы, тем более что параллельно конфликт на Ближнем Востоке нарастает, и все внимание уходит туда.

«Но, лично мое мнение – Зеленский ещё выкинет несколько фортелей. Что-что, а с креативом и с какими-то новыми идеями у него и его команды проблем нет. Он привык постоянно что-то выдавать «на гора» в области пиара.

Вероятнее всего, в ближайшее время мы увидим какую-то большую пиар-акцию, которая будет проведена «на земле» для того, чтобы снова привлечь внимание к Украине. Зеленский сейчас дождётся момента некой ремиссии, выхода на информационное плато с точки зрения Ближнего Востока и еще продемонстрирует какой-нибудь сюрприз», – резюмировал Клинцевич.

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