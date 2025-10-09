«Ещё четыре года кошмара плюс полицейский террор» – молдавский политик о «победе» Санду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за характера разделившегося на полюса противостояния на парламентских выборах в Молдавии, правящей партии Майи Санду фактически даже не пришлось отвечать и оправдываться за всё, что натворили власти предыдущие четыре года.

Об этом в эфире RTVI заявил молдавский политик из блока «Альтернатива» Марк Ткачук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В очередной раз первой пришла власть, партия «Действие и солидарность», по причине того, что нагнетание фобии и истерии с обязательной драматической развязкой – оно почти удвоило рейтинг правящей партии во время избирательной кампании. Если бы избирательная кампания шла по иному сценарию, например, «русские оккупанты» бы не явились на бой, то всем остальным политическим игрокам и оппозиции было бы намного легче. Потому что власти, во-первых, пришлось бы отвечать за предыдущие 4 года, и её схема избирательной кампании «Либо Путин – либо ЕС» – сорвалась бы.

Но этого не случилось. И в жертву были принесены следующие четыре года, причём, обеими сторонами-участниками этого геополитического противостояния на территории РМ. Потому что власть победила, но победила та власть, которая не справилась за предыдущие годы ни с чем. …Ни с одним из вызовов она не справилась», – сказал Ткачук.