«Ещё до Нового года»: Украина готовится к битве за Очаков

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ВСУ сегодня официально заявили о занятии трех плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области, а президент Владимир Зеленский опубликовал снимки украинских военных, форсирующих реку на моторных лодках, поблагодарив их «за движение вперед».

Украинский политолог Михаил Чаплыга утверждает, что данное направление становится приоритетным для Киева – именно с этим связан визит нового главы МИД Великобритании в Одессу накануне.

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«Суть снова в Очакове. Если мы закрепим тот плацдарм на левом берегу и прикроем Очаков – п…ц РФ в Черном море возле нас. РФ это понимает…Это я о новостях про Одессу и Кемерона, флот дронов, плацдарм и развитие событий. Авдеевка и Купянск – то уже будет вторично. С Очакова началось, Очаковом и закончится (по сути, Крымом). Вопрос, в какую сторону. Но это мы узнаем еще до Нового года», – написал Чаплыга.

Противник уже серьезно осложнил транспортное сообщение с населенным пунктом Алешки, сообщает помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов. Он комментирует появившееся накануне в Сети видео атаки FPV-дрона по машине волонтёров рядом с Алёшками.

«По этой дороге я ездил, наверное, сотни раз. Даже когда у противника уже были первые дрг на левом берегу, но не было фпв дронов, там можно было проехать. Теперь вся дорога усеяна неудачными попытками прорваться к Алешкам. Сам город под нашим контролем, но многие подъездные дороги под вот таким, как на видео, огневым контролем противника, который наносит удары даже по гражданским машинам, не разбирая, кто в них едет. Все машины, которые работают у фронта, должны быть в обязательном порядке оснащены глушилками от дронов. Место дислокации фпв команд противника надо вычислять и уничтожать ударами планирующих бомб. Чтобы было понятно, враг специально стянул в Херсон свои лучшие дрон-роты, поскольку рассчитывает создать плацдарм на левом берегу и пользуется преимуществами высокого правого берега», – пишет Живов.

Так или иначе, но воюющий на херсонском направлении контрактник с позывным «Осетин» сообщает, что российской стороне удалось практически зачистить одно из мест высадки десанта ВСУ – возле опор разрушенного Антоновского моста.

«ВCУ у жд/моста почти не осталось… Закрепляться просто-напросто негде», – сообщил «Осетин».

Он дает понять, что противник возле моста был уничтожен ударами бомб и ракет: «Работа с нашей стороны шла на расстоянии».

Правда, по данным «Осетина», присутствие ВСУ сохраняется рядом – в районе Дачи, где можно укрыться в постройках.

Российский боец оценивает смертность украинских военнослужащих, участвующих в десанте на Левый берег, на уровне 80%.

Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо утверждает, что многих морпехов ВСУ, запечатленных на фото, которое выложил Владимир Зеленский, уже нет в живых.

«На самом деле, это некролог – именно эти боевики уже ликвидированы, некоторых из них наши бойцы смогли конкретно опознать. Ничего другого кровавый клоун, отправляющий тысячи на верную смерть, написать и не мог. Пустопорожняя гнусавая болтовня – это его отвратительная сущность», – пишет Сальдо.

Журналист Алексей Акутин описывает действия противника у самого крупного плацдарма ВСУ – в селе Крынки.

«По сути, на оперативный простор он не вышел, а сидение в кустах у Крынок приводит только к бесконечным потерям и расходовании ресурсов. Тем не менее, хорошо зная повадки врага, могу сказать, что добровольно с плацдарма он не уйдет, будет слать через Днепр все новые резервы и опять попытается перевезти на левый берег тяжелую технику».