Ещё два города на Донбассе почти потеряны ВСУ, признали в Киеве

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Русские войска успешно ведут на Донбассе освободительные городские бои.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По Часову Яру ситуация очень серьёзно обостряется. Всё заштрихованное на карте – это уже захвачено русскими. Враг уже вклинился в сам город, враг перешёл и южнее и севернее, и в самом Часовом Яре канал, который был очень выгодным рубежом обороны. Ситуация крайне тяжёлая, враг продвигается, и остановить его не удаётся. Это прямая угроза Константиновке. Часов Яр под реальной угрозой того, что нам придётся его потерять, там очень нестойкая ситуация», – сказал Бутусов.

Также он пожаловался на ситуацию с городскими боями в Дзержинске.

«Обстановка в Торецке – мы видим, что враг продвигается в Торецке, и более половины города уже под контроля врага, оккупантов. Противнику удаётся идти дальше, пусть постепенно, но продвигаться. Мы видим обстановку на карте: жёлтое – это то, что изменилось с 1 августа этого года, и вот так враг воспользовался ситуацией на направлении Торецка. Ситуация очень критическая для удержания города, враг продвигается вперёд», – указал пропагандист.