Ещё два города на Донбассе почти потеряны ВСУ, признали в Киеве

Вадим Москаленко.  
25.10.2024 15:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 726
 
Война, Дзен, Донбасс


Русские войска успешно ведут на Донбассе освободительные городские бои.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист, главред антироссийского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские войска успешно ведут на Донбассе освободительные городские бои. Об этом в своем видеоблоге...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«По Часову Яру ситуация очень серьёзно обостряется. Всё заштрихованное на карте – это уже захвачено русскими. Враг уже вклинился в сам город, враг перешёл и южнее и севернее, и в самом Часовом Яре канал, который был очень выгодным рубежом обороны. Ситуация крайне тяжёлая, враг продвигается, и остановить его не удаётся. Это прямая угроза Константиновке. Часов Яр под реальной угрозой того, что нам придётся его потерять, там очень нестойкая ситуация», – сказал Бутусов.

Также он пожаловался на ситуацию с городскими боями в Дзержинске.

«Обстановка в Торецке – мы видим, что враг продвигается в Торецке, и более половины города уже под контроля врага, оккупантов. Противнику удаётся идти дальше, пусть постепенно, но продвигаться. Мы видим обстановку на карте: жёлтое – это то, что изменилось с 1 августа этого года, и вот так враг воспользовался ситуацией на направлении Торецка. Ситуация очень критическая для удержания города, враг продвигается вперёд», – указал пропагандист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть