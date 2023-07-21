«Ещё как кроваво!» – Сивков о подавлении мятежа Пригожина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У российского населения вызывает много вопросов тот факт, что президент РФ встретился и выслушал пригожинцев, но не посетил семьи пилотов, погибших при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер».

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Бесспорно это достижение, что «подавление», в кавычках, мятежа «Вагнера» произошло бескровно. Хотя, кто сказал бескровно? А 12 первоклассных пилотов погибших? Каждый такой пилот стоит тысячу «вагнеровцев». Потому что для подготовки такого пилота нужно до 15 лет и больше, я уже не говорю о самолёте. Поэтому – ещё как кроваво», – утверждал он.

«А встречался ли президент наш с семьями погибших пилотов – я что-то не слышал об этом. А с «вагнерами» встретился. Вот такая форма «подавления» мятежа сформировала представление у значительной части российских людей, в том числе и военных, в том числе и спецслужбистов, в том числе и МВДшников, росгвардейцев, что попытка подобного мятежа ничем особым не закончится. И отсюда это породило все эти вещи, которые мы сегодня увидели (ситуация с генералом Иваном Поповым – ред.)», – сказал Сивков.