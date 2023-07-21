«Ещё как кроваво!» – Сивков о подавлении мятежа Пригожина

Владимир Гладков .  
21.07.2023 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мятеж, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


У российского населения вызывает много вопросов тот факт, что президент РФ встретился и выслушал пригожинцев, но не посетил семьи пилотов, погибших при подавлении мятежа ЧВК «Вагнер».

Об этом на канале «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У российского населения вызывает много вопросов тот факт, что президент РФ встретился и выслушал...

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«Бесспорно это достижение, что «подавление», в кавычках, мятежа «Вагнера» произошло бескровно. Хотя, кто сказал бескровно? А 12 первоклассных пилотов погибших? Каждый такой пилот стоит тысячу «вагнеровцев». Потому что для подготовки такого пилота нужно до 15 лет и больше, я уже не говорю о самолёте. Поэтому – ещё как кроваво», – утверждал он.

«А встречался ли президент наш с семьями погибших пилотов – я что-то не слышал об этом. А с «вагнерами» встретился. Вот такая форма «подавления» мятежа сформировала представление у значительной части российских людей, в том числе и военных, в том числе и спецслужбистов, в том числе и МВДшников, росгвардейцев, что попытка подобного мятежа ничем особым не закончится. И отсюда это породило все эти вещи, которые мы сегодня увидели (ситуация с генералом Иваном Поповым – ред.)», – сказал Сивков.

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