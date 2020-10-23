Ещё не время: Тихановскую берегут от несанкционированных Вашингтоном отравлений

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенному «белорусскому национальному лидеру» Светлане Тихановской литовская охрана запрещает пить воду, которая уже налита.

Это выяснилось в ходе интервью, которое Тихановская давала либеральной российской журналистке Ирине Шихман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шихман перед началом интервью хотела налить воду в стакан, но ей запретили. Потом она сделала это под камеру.

Тихановская рассказала, что уже привыкла к запретам, которые считает «отзвуками недавнишней истории» с якобы отравленным российским блогером Алексеем Навальным.

По ее словам, охрану ей предоставила литовская сторона. Кто ее оплачивает, белорусская оппозиционерка не знает.

«Это был их добрый жест. Я не оплачиваю охрану», – сказала Тихановская.