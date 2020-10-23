23.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Литва, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Ещё не время: Тихановскую берегут от несанкционированных Вашингтоном отравлений


Самопровозглашенному «белорусскому национальному лидеру» Светлане Тихановской литовская охрана запрещает пить воду, которая уже налита.

Это выяснилось в ходе интервью, которое Тихановская давала либеральной российской журналистке Ирине Шихман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Шихман перед началом интервью хотела налить воду в стакан, но ей запретили. Потом она сделала это под камеру.

Тихановская рассказала, что уже привыкла к запретам, которые считает «отзвуками недавнишней истории» с якобы отравленным российским блогером Алексеем Навальным.

По ее словам, охрану ей предоставила литовская сторона. Кто ее оплачивает, белорусская оппозиционерка не знает.


«Это был их добрый жест. Я не оплачиваю охрану», – сказала Тихановская.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть