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На фоне продвижения ВС РФ нужно сосредотачиваться на обороне городов славянско-краматорской агломерации, поскольку терять весь Донбасс для Киева недопустимо.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист и антироссийский пропагандист Сергей Гармаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая констатировала, что Нью-Йорк (Новгородское) уже потерян, хоть официально это так и не признали, на окраинах Торецка (Дзержинск) «или даже уже в городе – тоже Россия присустствует», до Мирнограда 5 км, до Покровска (Красноармейск) 10 км.

«Выглядит так, что в ближайшей перспективе все эти города Украина теряет – и линия фронта передвигается», – тревожилась пропагандистка.

«Мне как человеку гражданскому тоже непонятно, что там происходит. Может, действительно нет ресурсов и резервов, и мы делаем всё, что можем для того, чтобы сохранить людей и где-то всё-таки остановить врага. По крайней мере, Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, я надеюсь, всё-таки останутся под нашим контролем. Иначе – Путин получит всё, что он хочет», – горевал в ответ Гармаш.

По его словам, ничем хорошим для Украины это не обернётся.

«Это даст ему возможность говорить Западу, что я готов остановиться, давайте, если не хотите войны, принуждайте Киев тоже остановиться. Это очень плохой для нас сценарий, он не остановит войну, а законсервирует её на долгие годы. А учитывая, что Запад постепенно устаёт, мы видим, немецкие наши друзья говорят об уменьшении помощи, неизвестно, что будет с позицией США перед выборами. Поэтому нельзя допустить захвата Донецкой области в её административных границах», – плакался заукраинец.