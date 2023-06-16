«Ещё несколько лет»: Члены НАТО договорились о новых поставках оружия Украине – Столтенберг

Вадим Москаленко .  
16.06.2023 18:56
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока договорились о новом пакете военной и финансовой помощи Украине, которая может продолжаться ещё несколько лет.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока договорились о новом пакете военной и финансовой помощи Украине, которая может...

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«Для нас остаётся важным увеличивать военную помощь Украине. Поэтому я приветствую новые заявления о предоставлении оружия и тренингов. Дания и Нидерланды согласились тренировать украинских пилотов на истребителях уже этим летом. Вместе с Британией и США они согласились предоставить сто ракет для противовоздушной обороны», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Запад готов продолжать поддержку Украины ещё несколько лет.

«Наш Альянс также увеличивает финансовую помощь, которая составит пятьсот миллионов евро.

Мы также работаем над пакетом помощи, который растянется на несколько лет. Его цель – помочь Украине построить свой сектор обороны и помочь достичь полной интеграции с НАТО», – добавил генсек.

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