«Ещё несколько лет»: Члены НАТО договорились о новых поставках оружия Украине – Столтенберг

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Страны западного блока договорились о новом пакете военной и финансовой помощи Украине, которая может продолжаться ещё несколько лет.

Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас остаётся важным увеличивать военную помощь Украине. Поэтому я приветствую новые заявления о предоставлении оружия и тренингов. Дания и Нидерланды согласились тренировать украинских пилотов на истребителях уже этим летом. Вместе с Британией и США они согласились предоставить сто ракет для противовоздушной обороны», – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Запад готов продолжать поддержку Украины ещё несколько лет.

«Наш Альянс также увеличивает финансовую помощь, которая составит пятьсот миллионов евро. Мы также работаем над пакетом помощи, который растянется на несколько лет. Его цель – помочь Украине построить свой сектор обороны и помочь достичь полной интеграции с НАТО», – добавил генсек.