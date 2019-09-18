Ещё один эксперт поймал Зе-банду на наглом вранье

18.09.2019, Киев, Игорь Петров

Обещанный 35-летним премьер-министром Алексеем Гончаруком стремительный рост экономики Украины в ближайшее время – абсолютно нереалистичный прогноз и обман избирателей.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил экономический советник, антикризисный менеджер Михаил Гагаркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Эксперт обратил внимание, что само правительство заложило в проект бюджета-2020 достаточно скромный прогноз роста экономики, однако и он не может быть обеспечен.

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«Рост в бюджете прогнозируется в районе трех процентов в год. Я сомневаюсь, что будет три процента – Украина в 2020 году должна будет уже выплачивать по своим внешним кредитам, в Украине не работает производство, у нас нет внутреннего валового продукта, который в принципе позволяет обеспечить устойчивый рост. Это говорит о том, что правительство еще не понимает, что надо делать», – сказал эксперт.

«Для того чтобы заработала экономика, у нас должен быть внутренний продукт, в котором мы создаем добавочную стоимость. У нас нет массовых производств, у нас нет на сегодняшний день экономики, у нас все, что можно было, – разрушено. У нас практически все привозное. Если посмотреть вокруг вашей студии, скажите, что сделано в Украине из материалов или из продукции? Скорее всего, то, что вы увидите, сделано из комплектующих либо из материалов, которые привезены извне», – сказал Гагаркин.