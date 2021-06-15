Ещё один любитель Украины из Крыма попался на границе

15.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Новости Украины

На границе Крыма и Украины задержан житель полуострова, в котором украинские силовики опознали работника предприятия «Черноморнефтегаз».

Украинская «прокуратура АРК и Севастополя» уже возбудила уголовное дело в отношении любителя поездок в Незалежную, сообщает пресс-служба.

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Украинские следователи обвиняют крымчанина в том, что он якобы нарушал порядок въезда и выезда на «оккупированную территорию», когда отправлялся на буровую установку «Крым-2» (в украинском названии «Петр Годованец»).

«При пересечении КПВВ «Каланчак» на админграницах с оккупированным полуостровом, обнаружен гражданин Украины, который после оккупации полуострова, продолжил работать на незаконно захваченном государством-оккупантом предприятии «Черноморнефтегаз», занимая должность инженера материально-технического ресурса плавучей буровой установки «Петр Годованец» (после оккупации переименован в «Крым-2»). В период с 2015 года по май 2021 указанный гражданин систематически выезжал через закрытые морские порты на оккупированной территории полуострова к указанной буровой установке, обеспечивая ее работу. Указанными действиями подозреваемый способствовал незаконной разработке и использованию Российской Федерацией природных ресурсов в исключительной (морской) экономической зоне Украины, чем вызвал ущерб интересам государства», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце 2020 года на границе был задержан еще один сотрудник «Черноморнефтегаза», который поехал за безвизовым паспортом – это начальник управления транспорта, бывший замначальника ГУ МВД Украины в Крыму Николай Федорян, который уволился в запас в 2011-м году.