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20.10.2021 22:50 (Мск), Луганск, Сергей Вредников
 
беспредел, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, СБУ, Скандал, Украина
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Ещё один наблюдатель СЦКК ЛНР едва не попал в руки украинским диверсантам на глазах СММ ОБСЕ

Новости УкраиныПомимо луганского наблюдателя Андрея Косяка, который уже неделю находится в украинском плену, диверсанты ВСУ...

Помимо луганского наблюдателя Андрея Косяка, который уже неделю находится в украинском плену, диверсанты ВСУ пытались похитить его коллегу, чему помешала ОБСЕ, которая, впрочем, продолжает хранить молчание в отношении создавшейся ситуации.

Об этом сообщает Telegram-канал Представительства ЛНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве подчеркнули, что в ОБСЕ продолжается замалчивание обстоятельств инцидента 13 октября 2021 года.

В ведомстве подчеркнули, что в ОБСЕ продолжают замалчивать обстоятельства инцидента, несмотря на то, что миссия была обо всём уведомлена. Более того, по мнению луганского представительства, СММ располагает информацией из имеющихся в её распоряжении технических средств мониторинга и непосредственно от наблюдателей ОБСЕ.

«Одним из примеров замалчивания СММ ОБСЕ фактов является публикуемый нами видеоматериал с места события 13 октября. Когда после неоднократных обращений руководителя Представительства ЛНР в СЦКК к команде СММ ОБСЕ по взаимодействию, наблюдатели миссии спустя один час прибыли в район проведения работ, и, проехав непосредственно к месту происшествия, оказали содействие в возвращении второго нашего наблюдателя СЦКК в безопасное место. В отчетах СММ ОБСЕ вышеуказанный факт до настоящего времени отсутствует», – сообщили в Луганске.

Также пресс-служба предоставила видеоподтверждение своего заявления.

«На самом деле, украинские боевики пленили двоих сотрудников, но одного вернули, а второго нет! Почему ОБСЕ помогли вернуть только одного представителя СЦКК, огромный вопрос», – написал в своём Telegram-канале луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

Позже он уточнил информацию по второму представителю ЛНР в СЦКК.

«Его не смогли пленить, так как ему удалось спрятаться от ДРГ. ВФУ просто не заметили, они были на удалении друг от друга, а ОБСЕ ему помогли выбраться с нейтральной зоны», – сообщил Марочко.

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