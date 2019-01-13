Ещё один признак того, что Украина рискует не сохраниться

13.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Если раньше, до Евромайдана, кандидаты в президенты Украины обещали избирателям зарплату в 1000 евро, то сейчас это стало настолько неправдоподобно, что обещают всего 700.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё (предвыборные обещания – прим. ред.) – старая сказка на новый лад. Мы помним, Наталья Королевская обещала «зарплаты в 1000 евро, 500 евро – пенсия». Мы помним «профессиональную армию», которую обещал Виктор Ющенко…

И посмотрите, это симптоматично: если раньше обещали 1000 евро, то сейчас Гриценко обещает уже 700.

То есть, фактически тогда избирателя пытались купить на виртуальную тысячу, а сейчас эту виртуальную тысячу впаривать избирателю бесполезно, потому что она нереальна совсем, поэтому уже 700.

А со следующих выборов, если Украина до тех пор сохранится, будет уже, наверное, 300-400», – добавил политолог.