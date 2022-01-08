Ещё один российский актёр, оправдываясь и унижаясь, пытался попасть подзаработать на Украину

08.01.2022  21:11 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, проституция, Россия, Украина
Новости Украины

В киевском аэропорту Борисполь 7 января украинские пограничники отказали в праве въезда на Украину российскому актёру за посещение Крыма.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В киевском аэропорту Борисполь 7 января украинские пограничники отказали в праве въезда на Украину...

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Сообщается, что пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что 34-летний гражданин РФ, прибывший в Борисполь авиарейсом из Стамбула, является актером театра и кино. По мнению украинской стороны, россиянин «нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», где принимал участие в съемках российского сериала.

«В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на временно оккупированном полуострове. Гражданин РФ также отметил, что направлялся в Украину на съемки», – говорится в заявлении.

На опубликованном видео человек с заретушированным лицом пытался оправдаться перед пограничниками.

«Я не был нигде, я не знают географии Украины. Я знаю Ростов, Москва, Сочи, Камышин – свой родной город под Волгоградом, вот это. В Москве я работаю. [На территорию Украины] прибыл на съемки проекта», – оправдывался мужчина.

В результате гражданину РФ запретили въезд на Украину на ближайшие три года  и отправили обратным рейсом в Стамбул.

По данным СМИ, речь может идти о российском актёре Вячеславе Чепурченко. Актёр известен ролями в таких фильмах, как «Жуки» и «Жуки-2», сериал «Гурзуф», «Молодая гвардия» и других. При этом «Гурзуф» снимался на территории Южного берега Крыма.



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