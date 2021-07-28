Ещё один «сокол Жириновского» «сдулся» по вопросу Украины

28.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин испугался резонанса, который вызвали его слова о необходимости нанесения «превентивных ударов» по территории Украины, и отказался от них.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что не произносил подобных слов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается таких заявлений: я их просто не делал. Возьмите первоисточник и посмотрите», – сказал Шерин.

Между тем на сайте ЛДПР было размещено видео со следующим пассажем «сокола Жириновского»:

«Сегодня украинскую молодежь, украинское население кормят антироссийской идеологией, его кормят мясом натуральным. И он потом захочет этого мяса. И вот, когда его выпустят из этой клетки, то будет уже поздно идти на него с острогой. Когда снежный ком начинает свое движение с вершины, его проще остановить. Когда снежный ком набирает скорость и становится все тяжелей, вы его у подножия вершины уже не остановите, он вас раздавит. Я не говорю о том, что российскую армию кто-то способен раздавить, но я не хочу, чтобы врага останавливали под Москвой и клали десятки миллионов жизней, когда можно наносить превентивные удары на чужой территории», – заявил Шерин.

Следует отметить, что, в отличие от Жириновского, регулярно развлекающего избирателей резкими заявлениями, его партийцы, особенно получая ответственные должности, высказываются с осторожностью.

Так, например, даже в 2014 году глава комитета Госдумы по международным делам жириновец Леонид Слуцкий на заседании парламента, посвященному ситуации вокруг Донбасса, всячески избегал упоминания о Новороссии, предпочитая называть исторически русские юго-восточные области территорией Украины.