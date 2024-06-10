Ещё один участник меджлисовской блокады Крыма задержан ФСБ

Михаил Рябов.  
10.06.2024 15:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Россия


Возмездие неотвратимо настигает участников незаконной блокады Крыма, которые после подрыва опор электропередач «кошмарили» транспорт въезжающий и выезжающий с полуострова.

ФСБ сообщила о задержании 43-летнего боевика  незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана». Он в 2015 году «выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране его объектов, а также принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ».

Возмездие неотвратимо настигает участников незаконной блокады Крыма, которые после подрыва опор электропередач «кошмарили» транспорт...

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Действия задержанного «аскера» квалифицированы как «участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

«Фигурант заключен под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», – говорится в сообщении ФСБ.

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