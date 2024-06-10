Ещё один участник меджлисовской блокады Крыма задержан ФСБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возмездие неотвратимо настигает участников незаконной блокады Крыма, которые после подрыва опор электропередач «кошмарили» транспорт въезжающий и выезжающий с полуострова.

ФСБ сообщила о задержании 43-летнего боевика незаконного вооружённого формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана». Он в 2015 году «выполнял функциональные обязанности по проверке лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охране его объектов, а также принимал активное участие в деятельности незаконного формирования, направленной против интересов РФ».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Действия задержанного «аскера» квалифицированы как «участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

«Фигурант заключен под стражу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет», – говорится в сообщении ФСБ.