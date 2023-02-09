Ещё один заукраинский «ждун» в Крыму отделался штрафом

Любовь Смирнова.  
09.02.2023 16:20
  (Мск) , Керчь
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Дзен, Криминал, Крым, Россия


Житель Керчи должен заплатить 30 тысяч рублей за публикации в социальных сетях, дискредитирующих армию России.

Об этом сообщила пресс-служба Керченского городского суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Житель Керчи должен заплатить 30 тысяч рублей за публикации в социальных сетях, дискредитирующих армию...

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С марта по август прошлого года 48-летний керчанин на своей странице в «Одноклассниках» размещал информационные материалы, искажающие цели и задачи проведения спецоперации на территории Украины и дискредитирующие использование Вооруженных Сил в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Действия керчанина квалифицированы как административное правонарушение, наказание за которое штраф.

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