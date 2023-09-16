Ещё одна бывшая республика Югославии в угоду Западу рвёт отношения с Россией

Алексей Топоров.  
16.09.2023 19:43
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Колониальная демократия, Македония, Россия


В очередной раз власти Северной Македонии объявили персонами нон-грата трех работников посольства России в Скопье.

Спикер МИД России Мария Захарова назвала это решение «безответственным и враждебным выпадом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В очередной раз власти Северной Македонии объявили персонами нон-грата трех работников посольства России в...

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«Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения. Решение о высылке наших коллег расцениваем, как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой «российской угрозой», – заявила Захарова.

По словам официального представителя российского МИД, «безответственный и враждебный выпад властей Северной Македонии не останется без ответа».

«Есть такое государство Северная Македония (со столицей Скопье). Которое образовалось после распада Югославии. И еще недавно называлось просто Македония. Но из-за протестов Греции, где есть одноименная провинция,  Евросоюз именовал эту страну «Бывшая югославская Республика Македония». В итоге, договорились  – переименовалась в Северную Македонию.

На карте в лупу не разглядишь. О том, что она вообще существует, как-то забыли – сам не помню упоминание в международных новостях. Обидно ж этим северным македонцам. И вот они догадались, как напомнить о себе миру – выслали трёх россиских дипломатов. Им бы радоваться, что у них вообще посольство держат в их этой столице, где, практически, не ступает нога туриста. Так нет же, выслали. И добились своего: о них написали», – язвительно комментирует Герман Клименко, бывший советник президента РФ.

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