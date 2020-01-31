Ещё одна греческая церковь укрепилась в поддержке УПЦ (МП)

31.01.2020, Киев, Дмитрий Скворцов

Не сбываются прогнозы украинских религиоведов о том, что в ближайшее время после создания Фанаром т.н. «Святейшей церкви Украины» её признают все остальные «греческие» церкви. В Иерусалиме, Антиохии и на Кипре не спешат поддержать решение Варфоломея. А предстоятель Албанской церкви (которая по национальному составу епископата и традициям богослужения также является греческой) только утвердился в поддержке канонической УПЦ (МП).

Через главу Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора (Коцабу) архиепископ Тиранский Анастасий (Яннулатос) передал предстоятелю УПЦ (МП) митрополиту Онуфрию «всю нашу любовь и соучастие в испытаниях»: «Православная Церковь – это не конфедерация поместных церквей, а Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь… Поэтому, испытания, которые переживает каждая Поместная Церковь, как сейчас, например, ваша, являются также и нашими переживаниями».

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Таким образом, предстоятель Албанской церкви высказал неприятие позиции Экуменического патриархата, заключающейся в том, что УПЦ (МП) на Украине, дескать, более не существует, а «каноническая» – единственно «СЦУ».

Архиепископ Анастасий повторил и ранее высказанное уже им несогласие с Фанаром в отношении «реабилитированных» Варфоломеем последним украинских самосвятов: «С того момента, когда Филарет был отлучен и анафематствован, он не мог совершать хиротонии (высвячивание епископов и простых священников, – Д.С.). Хиротония не является чем-то, что мы делаем от себя. Это то, что мы делаем, действуя от имени Церкви. Нельзя сказать, что сходит Святой Дух [в хиротонии], в то время как ты сам отошел от Него».

Предстоятель Албанской церкви заверил: «Мы знакомы со всеми испытаниями, которые вы переживаете, и с теми недостойными вещами, которые происходят с вами».

В заключение владыка признался: «Я уже чувствую, что нарушены три фундаментальные для Православной Церкви принципы: апостольское преемство, Божественная Евхаристия и соборность (выделено мной, – Д.С.). И я настаиваю, что, в конце концов, расколы преодолеваются Вселенскими Соборами, а не письмами или чем-то другим».

Таким образом, можно констатировать, что позиция церковной Тираны ещё более отстранилась от Фанара по сравнению с прошлогодними воззрениями архиеп. Анастасия на «автокефалию Украины». Судя по его переписке с Варфоломеем и общением с другими греческими предстоятелями, он и раньше не признавал «канонический статус» украинских самосвятов.

Следовательно, не признавал албанский предстоятель и «евхаристию», совершаемую в «СЦУ». Поддержал он и предложение патриарха Московского (а, затем, и Иерусалимского) о всеправославном обсуждении сложившегося положения. Но при этом сделал оговорку, что в любом случае останется с «родным» Экуменическим патриархом Варфоломеем.

Получалось, что единственную оплошность последнего архиепископ Тиранский усматривал в том, что его стамбульский коллега принял украинских самосвятов в лоно Вселенского православия неканоническим путём – без покаяния последних. А в остальном – всё нормально: и вторжение на каноническую территорию РПЦ, и объявление себя «Президентом Тела Православия» и отмена задним числом актов трехсотлетней давности…

Как видим, наконец, блаженнейший Анастасий намекнул на попрание новоявленным «президентом» одного из важнейших принципов Православия, каковым является соборность (ведь ещё в 2016 г. Фанар соглашался с тем, что признанию автокефалии той или иной поместной церкви должен предшествовать всеправославный по данному вопросу). Но признав «восточный папизм» – откровенную ересь Варфоломея, останется ли и тогда архиеп. Анастасий верным ему?