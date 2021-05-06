Ещё одно американское СМИ назвало желательного преемника Путина

06.05.2021, Москва, Елена Острякова

Еще одно американское издание написало о том, что США стоит поддерживать нынешнего главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина в качестве преемника Владимир Путина.

Такое мнение в The Hill выразил ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Путине Россия останется колючей крепостью. Стратегия в отношении Кремля должна быть реалистичной и долгосрочной. США и их союзникам нужно подумать о том, когда Путин может уйти с политической сцены. История показывает, что реформы в России всегда идут сверху: цари Петр Великий, Екатерина II, Александр II, премьер-министр Петр Столыпин, Никита Хрущев и Михаил Горбачев были лидерами реформ.

Есть один лидер, чья репутация остается нетронутой: Алексей Кудрин, бывший первый вице-премьер и министр финансов, пользуется уважением «либералов» и сторонников жесткой линии. В отличие от некоторых кандидатов на преемственность, он не является сотрудником службы безопасности или бывшим советским шпионом, и является давним сторонником свободной торговли с большим послужным списком либеральных реформ. Он явно обладает харизмой, а также несбывшимися стремлениями к публичной политике.

США было бы разумно начать работать с командой Кудрина над возможными сценариями улучшения двусторонних отношений с Россией — как сейчас, так и после ухода Путина», – написал Коэн.

Ранее статья с аналогичными тезисами была опубликована в The National Interest.

«Какой-то медиа бенефис Алексея Кудрина. На мой взгляд, стоит отнестись серьезно к статьям. Во-первых, «The National interest» издается организацией «Центр национальных интересов». До 2011 она называлась «Никсоновский центр». ЦНИ основан в 1994 году и является мозговым центром для разработки предложений в области американской внешней политики. «THE HILL» – это главное политическое издание в США. Во-вторых, прокачка Кудрина на разных площадках с разной аргументацией дает основания считать, что Кудрина на самом деле рассматривают на роль приемлемого для США партнера», – написал в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

Однако другие комментаторы полагают, что публикации в американских СМИ – это часть пиар-кампании самого Кудрина.