Ещё пара соцопросов окончательно добьёт рейтинг Зеленского

02.11.2020, Киев, Игорь Петров

Ситуация с рейтингом Владимира Зеленского стремительно ухудшается. Штабисты судорожно пытаются помешать обвалу и вернуть позитивную президентскую повестку в СМИ. Однако все инициативы офиса главы государства терпят крах.

Об этом в эфире телеканала «Капитал» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник напомнил, как политтехнологи Зеленского провалили идею с опросом, который президентский офис проводил одновременно с местными выборами. Идея позволила выиграть инициативу всего на несколько дней, а впоследствии опрос стал работать уже против Зеленского.

«Президент благодаря этому опросу перехватил повестку дня. На три дня. Три дня все обсуждали вопросы опроса, пока эти вопросы не были «слиты» в интернет… В регионах ситуация еще хуже в этой части… Там только политизированная часть электората обратила внимание на это опрос. И тоже быстро достаточно прошла эта волна.

Я думаю, что именно с этим связано, что президент в срочном порядке собрал парламент (который, напомню, отправлен был на карантин – до 80 человек больных в парламенте депутатов и сотрудников аппарата).

Но президент срочно решил собирать парламент для того, чтобы срочно выступить с докладом о внешнем и внутреннем положении страны, несмотря на то, что этот доклад он собирался делать еще в феврале.

Коронавирус и другие проблемы все мешали сделать этот доклад. Но вот, решили сделать доклад за пять дней до выборов – он снова попытался перехватить информационную повестку дня, и этим докладом снова удалось перехватить еще буквально на день, может быть, на два», – напомнил Бортник.

Все эти судорожные попытки не улучшили стратегически ситуацию с рейтингом Зелегнского.

«Проблема у Зеленского сегодня – не в рейтингах, проблема Зеленского – в том, что сегодня его антирейтинг – более 50 процентов. Более половины украинцев сегодня уже не доверяет абсолютно Зеленскому. Это делает Зеленского победителем первого тура, но потенциальным проигравшим во втором новому «зеленскому».

Условно говоря, Зеленский у Бойко, Порошенко, Тимошенко выиграть сможет президентские выборы, но у «зеленского», нового несистемного кандидата, он уже не выиграет. Он проиграет во втором туре. Вот и поэтому вот эта история с опросом будет усиливать и антирейтинг президента», – считает политолог.