Ещё полно объектов: в Крыму активно лишают собственности украинского нациста Герегу

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В Крыму национализировали очередные объекты недвижимости украинского нардепа Александра Гереги, который спонсирует ВСУ и нацбатальоны.

Помимо сети гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия», которые стали собственностью республики месяцем ранее, в казну отошли 6 складских зданий и участок в 21,3 тысячи кв м ООО «Мегастрой» в Симферополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Движимое и недвижимое имущество «Мегастроя» включили в постановление 2014 года, которым большинство объектов критической инфраструктуры и группы «Приват» олигарха Коломойского подлежали экспроприации. В комментарии журналистам спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов уточнил, что речь идет о том же собственнике, который прежде лишился гипермаркетов «Новацентр».

«Комиссия активно работает, объектов достаточно. Это и земельные участки, которые они понабирали для разных целей, – отметил Константинов. – С нами воюют, а здесь хотят иметь на старость себе гнездо. Мы все это сделаем, чтобы никакой старости у них здесь не было».

Участок со складскими зданиями, стоимостью около 200 миллионов рублей, находится в районе пересечения улиц Евпаторийское шоссе и Леси Украинки. Рядом жилой квартал «Жигулина роща» и торговый центр «Меганом», который ранее принадлежал депутату пяти созывов Верховной Рады Василию Хмельницкому. Но в 2018 году он избавился от своих крымских активов.

Список недружественно настроенных к РФ лиц и компаний протоколом от 21 октября определила Антитеррористическая комиссия в Республике Крым. Причем в него вошли фамилии не только иностранных лиц, но и граждан Российской Федерации, а также организаций, публично выступающих против проведения специальной военной операции.

Напомним, первыми под экспроприацию попали более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко» (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Сеть гипермаркетов «Новацентр» и «Новая линия» являются собственностью украинского нардепа Александра Гереги. АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» принадлежит экс-нардепам Давиду Жвания и Николаю Мартыненко. Первый был соратником Виктора Ющенко, второй – серым кардиналом «Народного фронта» Арсения Яценюка.

ОАО «Судостроительный завод «Залив» – украинскому бизнесмену Константину Жеваго. Следующим в перечне подлежащих приватизации Альминский комбинат стройматериалов в Бахчисарае, принадлежащих украинскому бизнесмену Сергею Таруте.

При этом адвокаты Гереги уже оспаривают национализацию гипермаркетов в Верховном суде Крыма, действуя через 16 уволенных сотрудников предприятия, якобы потерявших работу из-за личной неприязни временной управляющей.