«Ещё пять лет – и Украину сотрут с карты мира»

18.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Даже исходя из данных западных рейтингов, Украина за последние пять лет после Евромайдана ухудшила показатели практически по всем параметрам, превратившись в самую бедную и самую коррумпированную страну Европы.

Такие сводные данные, основываясь на результатах западных исследований, приводит украинская организация «Публичный аудит», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Из таблицы следует, что Украина до Майдана в 2013 году занимала 64 место в рейтинге благополучия населения, а спустя пять лет скатилась до 111 позиции. Аналогично ухудшение позиций в рейтинге верховенства права – с 68 до 77, конкурентноспособности, уровню жизни пожилых людей и т.п.

«За пять лет Украина скатилась в международных рейтингах и меряется «силой и развитием» только с африканцами. Заметьте, рейтинги – все иностранные, это их замеры и оценка. Ещё пять лет такого же «нечуваного керування» нынешней камарильей сотрут ее с карты мира», – констатирует автор таблицы Максим Гольдарб.