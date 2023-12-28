«Ещё раз акцентирую – Украина не будет вступать в НАТО по частям» – Данилов

Анатолий Лапин.  
28.12.2023 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет стать членом НАТО до выхода на границы 91-го года.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Голос Америки» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет стать членом НАТО до выхода на границы 91-го года. Об этом...

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По словам Данилова, пока на территории Украины ведутся боевые действия, члены НАТО не согласятся принять ее в свой состав.

«Мы – единый организм, и считать, что вы можете часть тела передать, а вторую часть тела забыть на определенный промежуток времени – это абсолютно нерабочая конструкция. Я не знаю, у кого в голове такие не совсем корректные мысли появляются, потому что это просто невозможно.

Еще раз акцентирую – у нас в Конституции четко записана наша территория, она признана всеми цивилизованными странами мира и говорить, что одна часть пойдет в одну сторону, а другая будет чего-то ждать – это совсем некорректная история.

Люди, которые это начинают разжигать, они четко понимают процедуру вступления в НАТО. Скажите, пожалуйста, если у вас война, если у вас есть претензии по территориям, как вы можете вступать в НАТО. Тем более, что решение может быть абсолютно консенсусным – все страны должны с этим согласиться», – заключил Данилов.

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