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26.10.2021 18:44 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, экстремизм
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Ещё страшнее: Муждабаев с утра обнародовал новый сценарий «распада России»

Новости УкраиныКак только Россия ослабнет, быть русскими в этой стране станет зазорно и население откажется...

Как только Россия ослабнет, быть русскими в этой стране станет зазорно и население откажется от своей идентичности, а в регионах начнется сепаратизм.

Об этом в своем блоге заявил беглый российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, примкнувший на Украине к меджлисовским экстремистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Муждабаева, для того, чтобы его прогнозы сбылись, Запад должен изолировать Россию и прекратить вести с ней экономическую деятельность.

«Условные русские по всему миру, они понимают, что фигня какая-то произошла, царя подменили, он какой-то слабенький стал, и доллар падает, жрачка хуже, уже кроме пальмового масла, начинают кору древесины грызть и так далее. И в этот момент от него все очень быстро откажутся. И вдруг выяснится, что и Тува – это отдельное государство, и Якутия: «А что вы тут делаете вообще? А что, я вчера говорил, что это Россия что-ли? Нет».

И местные элиты тут же скажут, что «мы не Россия», и вспомнят родную речь хотя бы на уровне лозунгов, и такое прочее. Это все произойдет ровно в тот момент, когда миф о непобедимости будет разбит реальностью. Реальностью холодильника, реальностью массовой гибели этого пушечного мяса с их гробами, огромным количеством без всяких успехов, этим параличом экономики, унижением. То есть, когда они не смогут строить по сто станций метро в год и так далее, и так далее», – заявил Муждабаев.

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